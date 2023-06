Invitée : Adi Oasis, une voix soul et forte contre les injustices

La chanteuse, bassiste et productrice franco-caribéenne Adi Oasis a grandi en banlieue parisienne mais c’est à Brooklyn qu’elle a posé ses valises pour accomplir ses ambitions musicales. Son mélange unique de soul, de funk et de R&B lui a permis de tourner avec des artistes comme Anderson Paak ou JUNGLE. Elle sort son premier album “Lotus Flow”, inspiré par son épanouissement en tant qu’artiste. Elle multiplie les ambiances et les rythmes pour évoquer les luttes qu’elle a menées dans sa vie, que ce soit de grandir dans une cité à Bobigny ou d’être une femme noire aux Etats-Unis. Adi Oasis répond aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.