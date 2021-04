Invitée : Agnès Callamard, Secrétaire générale d’Amnesty International

Agnès Callamard est la fraîchement nommée Secrétaire générale d’Amnesty International. D’abord rapporteuse spéciale de l’ONU sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, elle a enquêté sur l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. C’est aussi elle qui a qualifié ce meurtre de « crime d’État » et pointé la responsabilité de l’Arabie Saoudite dans cette affaire. Aujourd’hui, Agnès Callamard est souvent appelée la « bête noire des autocrates ». On la décrit comme une femme « qui n’a pas l’habitude de se taire », « l’une des défenseures des droits humains les plus déterminées et efficaces au monde », « une épine dans le pied des bourreaux » et « une enquêtrice intraitable ». Agnès Callamard est sur le plateau de Quotidien.