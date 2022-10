Invitée : Aloïse Sauvage en toute intimité pour son nouvel album

La chanteuse et actrice Aloïse Sauvage a dévoilé son deuxième album “Sauvage” dont la sortie est prévue ce vendredi. Dans ce nouvel album, la rappeuse aborde ses désillusions après des ruptures personnelles et professionnelles et la fin de sa précédente tournée qui s’était arrêtée subitement à cause de la crise sanitaire. La jeune trentenaire a écrit ses chansons à un moment difficile de sa vie, entre l’arrêt de sa tournée et ses nombreuses désillusions liées à l’industrie musicale. Si “Sauvage” a été inspiré par la vie de l’artiste, Aloïse Sauvage a également su capter les grands sujets qui secouent notre société.