Invitée : Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports

Traditionnellement, le ministère des Sports est ce qu’on pourrait appeler un ministère plutôt tranquille. Le ou la ministre des Sports est généralement plutôt en retrait, rarement à la Une des médias. Généralement. Pour Amélie Oudéa-Castéra, la donne est un peu différente. En première ligne d’une série d’événements sportifs majeurs et de chamboulements à la tête des institutions sportives, la ministre est sur-sollicitée. Depuis son arrivée en mai 2022, elle a dû gérer les affaires de mœurs et d’agressions sexuelles de plusieurs fédérations sportives, naviguer entre les luttes de pouvoir des instances, faire face aux tensions, aux polémiques, mais aussi préparer une Coupe du monde de Rugby et des Jeux Olympiques et Paralympiques. On en parle avec Amélie Oudéa-Castéra sur le plateau de Quotidien.