Elle s’appelle Angèle, elle a 21 ans, elle a fait les premières parties de Damso et des sœurs Ibeiy et c’est la petite sœur de Roméo Elvis. Avec sa voix tendre, elle s’annonce déjà comme l’une des révélations de l’année 2018. Angèle est sur le plateau de Quotidien pour nous faire découvrir son univers et son talent.