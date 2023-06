Invitée : Anna Colin Lebedev, de retour d’Ukraine

Anna Colin Lebedev est spécialiste de l’Ukraine et de la Russie post-soviétique. En pleine contre-offensive ukrainienne, après près d’un et demi de conflit, elle fait le point sur la situation sur le terrain. La guerre peut-elle encore prendre un tournant radical en faveur de l’un des camps ? Le conflit va-t-il s’enliser pour de longues années ? On en parle avec Anna Colin Lebedev sur le plateau de Quotidien.