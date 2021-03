Invitée : Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des Femmes

Anne-Cécile Mailfert est la présidente de la Fondation des Femmes, une association qui lutte au quotidien contre les violences faites aux femmes, les inégalités et le sexisme dans tous les aspects de la société. A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, la Fondation des Femmes lance « Regarde-moi bien », une grande campagne de sensibilisation. Ce 8 mars 2021, Anne-Cécile Mailfert dresse le bilan des avancées en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais fait aussi le point sur tous les chantiers en cours et à venir.