Le foot a une nouvelle chaîne dédiée : avec Telefoot, le groupe Mediapro espère devenir la nouvelle maison du football français. Lancée en août, la chaîne connaît déjà un certain succès. On en parle avec deux de ses animateurs stars, les journalistes Anne-Laure Bonnet et Smaïl Bouabdellah.