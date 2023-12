Invitée : Anne Roumanoff revient sur scène avec « L’expérience de la vie »

L’humoriste au plus de 35 ans de carrière, Anne Roumanoff, est l’invitée de Quotidien vendredi 1er décembre. Elle revient avec un 14ème spectacle intitulé « L’expérience de la vie », le 26 décembre prochain sur la scène de l’Olympia, et en tournée dans toute la France. La comédienne de 58 ans explique ne s’être jamais aussi bien sentie dans sa peau, malgré son relâchement. Elle revient sur sa soif d’apprendre et sur la nécessité de connaître certains échecs pour avancer, comme elle le raconte sur scène à travers son personnage. Anne Roumanoff revient sur ses souvenirs de cours de théâtre aux côtés de Mylène Farmer, Vincent Lindon, ou encore Yvan Attal. Elle se remémore ses ambitions d’enfance autour du cinéma, et le temps qu’elle a du prendre pour accepter sa destinée à travers l’humour. Puis, elle fait part de sa compassion pour les gens altruistes et qui n’ont pas forcément beaucoup de reconnaissance comme les soignants ou les professeurs, et se penche justement sur l’hommage qu’elle a rendu instinctivement à Dominique Bernard après sa tragique mort qui l’a bouleversé.