Invitée : après Therapie Taxi, Adé revient en solo avec « Et alors ? »

Après le groupe Therapie Taxi et un duo avec Benjamin Biolay, la chanteuse française Adé a publié, vendredi 23 septembre, son premier album solo « Et alors ? ». Pourquoi avoir choisi ce nom ? De qui s’est-elle inspirée pour réaliser cet album ? Où l’a-t-elle enregistré ? Comment prévoit-elle ses prochains concerts ? La compositrice et interprète Adé est, ce vendredi 30 septembre, sur le plateau de Quotidien pour en parler.