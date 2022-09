Invitée : Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard, débarqués manu militari des Chiffres et des Lettres

La fin d’une époque : après avoir respectivement passé 47 et 36 ans à la tête de « Des chiffres et des lettres », Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat ont été remerciés sans ménagement cet été. Les deux animateurs affirment avoir été « virés en 10 minutes » et en visio après s’être vu refuser la requalification de leur CDD en CDI. Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard sont sur le plateau de Quotidien.