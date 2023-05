Invitée : Asma Mhalla décrypte les enjeux liés à l’intelligence artificielle

Spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques de la Tech, Asma Mhalla est maître de conférences à l’université Columbia, à Sciences Po et à Polytechnique. Elle étudie notamment les liens entre Etats et géants de la Tech, les enjeux démocratiques des réseaux sociaux et l’intelligence artificielle. Alors que l’intelligence artificielle bouleverse nos vies, Asma Mhalla livre un éclairage sur les menaces et les opportunités de ces nouvelles technologies. Sommes-nous prêts pour ces bouleversements ? Quels sont les risques ? Comment réguler l’intelligence artificielle ? Asma Mhalla répond aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.