Invitée – Asma Mhalla : Elon Musk plus puissant que les Etats d'Amérique ?

Enseignante à Columbia, Sciences-Po, Polytechnique, mais également grande spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques de la tech, Asma Mhalla, est l’invitée de Quotidien mardi 12 septembre. Après être revenu sur les dangers liés à l’utilisation des réseaux sociaux chez les enfants, elle se livre sur la personnalité d’Elon Musk et son pouvoir aujourd’hui au sein de l’univers de la tech, alors que sa biographie sort ce mercredi. Est-il possible que les Etats d'Amérique reprennent la main ? Asma Mhalla tente notamment de répondre à cette question majeure.