Invitée : Athena Sol, la prof de français qui analyse les charos

Agrégée de Lettres, professeures de Français et Tik Tokeuse à succès. En à peine plus d’un an, Athena Sol est devenue l’une des Tik Tokeuse les plus connues de France grâce à des vidéos décalées, pédagogiques et, surtout, d’utilité publique. Elle publie « Parle ou Crève », Athena Sol est sur le plateau de Quotidien pour en parler.