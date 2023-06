Invitée : Audrey Derveloy, présidente de Sanofi

Audrey Derveloy est la présidente de Sanofi, le plus grand groupe pharmaceutique français. Docteur en médecine de formation, titulaire d’un DES de biologie médicale, elle a débuté sa carrière au sein de l’AP-HP avant d’aller travailler pour les Big Pharmas. Elle était aux côtés d’Emmanuel Macron cette semaine lorsque le président a annoncé un plan pour produire plus de médicaments en France et permettre d’éviter de nouvelles pénuries comme celles qu’a connu la France cet hiver. Audrey Derveloy est sur le plateau de Quotidien.