Invitée : Audrey Fleurot retrouve son héroïne haute en couleurs dans la nouvelle saison du phénomène “HPI”

Depuis deux saisons, Audrey Fleurot campe Morgane Alvaro, mère célibataire mal payée à haut potentiel intellectuel, qui devient consultante pour la DIPJ de Lille (Directions Interrégionales de la Police judiciaire). "HPI” est de retour ce jeudi 11 mai pour une troisième saison dont l’action se déroule 6 mois après l’épisode final de la saison 2 qui avait laissé les téléspectateurs en émoi. 280 millions de vues dans le monde, vendue dans 105 pays, plus de 12 millions de téléspectateurs en France, “HPI” est un phénomène mondial et connaîtra bientôt une version américaine. Audrey Fleurot revient sur la dimension écologique du tournage de la série, son amour de la fiction et le symbole que représente son personnage avec Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.