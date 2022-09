Invitée : en attendant son prochain album, la chanteuse Zazie revient avec quatre nouveaux titres

Avant la sortie de son prochain album en 2023, la chanteuse Zazie est de retour avec un EP. Un mini-album de quatre titres, avec pour premier single « Let it shine ». Comment a-t-elle écrit cette chanson ? Que signifient les différents singles de l’EP ? Que veut vraiment dire sa nouvelle couleur de cheveux, qui a beaucoup fait parler d’elle ? Où en est son prochain album ? La compositrice et interprète Zazie est, ce soir, sur le plateau de Quotidien pour en parler.