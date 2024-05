Invitée : Bérengère Krief plus intime que jamais dans son nouveau spectacle « Sexe »

Bérengère Krief, révélée par la série Bref de Kyan Khojandi, revient sur les planches avec un troisième spectacle intitulé « Sexe ». Après dix ans de carrière, celui-ci se veut plus intime que jamais. Outre ses histoires personnelles, la comédienne promet de raconter ses expériences d’hypnose et de chamanisme, deux procédés auxquels elle a eu recours pour mieux vivre ses relations amoureuses. Par ce biais, Bérengère Krief invite son public à redéfinir son appréhension de la sexualité, dont les contours ont été délimités par l’éducation et les croyances. Elle en parle sur le plateau de Quotidien.