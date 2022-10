Invitée : Brigitte Autran, nouvelle patronne du nouveau Conseil scientifique

Brigitte Autran est immunologue, professeure émérite de la faculté de médecine de la Sorbonne, grande spécialiste du VIH et des vaccins et elle préside depuis ce mercredi le nouveau Conseil scientifique, rebaptisé « Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires ». Avec elle, on parle de ce nouveau conseil, de ses objectifs dans les semaines à venir – avec la huitième vague de Covid – et les années à venir – pour avoir toujours un coup d’avance sur les virus.