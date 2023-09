Invitée : Camille Aumont Carnel tente de libérer les consciences sur les sexualités

L’autrice, militante féministe et entrepreneuse nigériane, Camille Aumont Carnel, est l’invitée de Quotidien, jeudi 21 septembre. Elle est la fondatrice de multiples comptes célèbres sur les réseaux sociaux, tels que « jemenbasleclito », « adosexo », ou bien encore « jedisnonchef ». Elle publie l’ouvrage intitulé « Les mots du Q : manifeste joyeux des sexualités », aux éditions Robert. Un livre qui a pour but de décomplexer les discours sur les différentes sexualités. La jeune femme de 26 ans revient donc notamment sur ce sujet, mais également sur la facilité ou non pour filles et garçons de manier les mots autour de ce thème, ou bien encore sur une possible libération du sexe ces dernières années.