Invitée : Camille Cottin, la nouvelle coqueluche d’Hollywood

Pendant le premier confinement, la série « 10% » a cartonné aux États-Unis. Depuis, Camille Cottin est devenue une star à Hollywood. La Frenchie est à l’affiche de « Stillwater », un thriller marseillais signé Tom McCarthy. Camille Cottin est également au casting de « House of Gucci », réalisé par Ridley Scott et a même eu les honneurs d’un article dans le très prestigieux New York Times. Bref, Camille Cottin est la nouvelle coqueluche du cinéma américain et elle est sur le plateau de Quotidien pour en parler.