Invitée : Camille Kouchner bouscule la société

Avec son livre, « La familia grande », Camille Kouchner a fait exploser des années de silence et d'oreilles closes. Dans son roman, l’autrice raconte les viols subis par son frère jumeau, Victor, de la part de son beau-père, le politologue Olivier Duhamel. Ces révélations ont provoqué une violente onde de choc au cœur de la société et mis en lumière les violences sexuelles sur mineurs, encore taboues en France. Parce que « La familia grande », c’est l’histoire d’une famille, mais c’est aussi un récit commun à toutes les histoires: la chape de plomb qui pèse sur les victimes, la mécanique du silence, entretenue par des proches qui, souvent, préfèrent se taire. Depuis la publication de « La familia grande », les témoignages de victimes d’inceste n’ont jamais été plus écoutés et considérés. L’omerta qui entoure les agressions sexuelles intrafamiliales se fissure, au point que le gouvernement a décidé de modifier la loi. On parle de son livre et de ce qu’il a provoqué avec Camille Kouchner, sur le plateau de Quotidien.