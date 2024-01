Invitée : Carlota Dudek, l’étoile montante du breakdance à l’aube des Jeux Olympiques de Paris 2024

La championne de France 2021 de breakdance, Carlota Dudek, est l’invitée de Quotidien mercredi 10 janvier. La jeune sportive de 21 ans, régulièrement dans le Top 10 mondial, s’exprime sur l’arrivée de sa discipline aux Jeux Olympiques de Paris 2024. « B-Girl Senorita Carlota », comme on l’appelle en compétition, vulgarise sa discipline et en dit plus sur la technique qu’elle requiert. Puis, elle décrypte les épreuves de qualifications finales tardives pour les Jeux Olympiques qui se dérouleront entre mars et avril. Celle qui a commencé le breakdance à l’âge de six ans se confie aussi sur l’importance de bénéficier d’un statut d’athlète officiel afin d’avoir accès aux infrastructures de l’INSEP, aux sponsors ou encore aux kinésithérapeutes. Enfin, Carlota Dudek se penche sur ses objectifs olympiques.