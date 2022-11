Invitée : Carole Delga, celle qui voulait sauver la gauche

Et si la sauveuse du Parti socialiste, c’était elle ? Carole Delga, présidente de la région Occitanie, est la nouvelle figure montante des socialistes. Ces derniers mois, elle enchaîne les interviews et les succès. Présidente de région la mieux élue de France, on la présente déjà comme celle capable de sauver le Parti socialiste et de faire barrage à Marine Le Pen. Carole Delga est sur le plateau de Quotidien.