Invitée : Caroline de Haas, le féminisme de retour

Après un mois de diète médiatique suite au flot de violences et d’insultes qu’elle a subi, Caroline de Haas a décidé de faire son retour dans les médias. Fin février, la militante féministe prenait de plein fouet une vague d’insultes et de menaces suite à la publication dans l’Obs d’un article dans lequel elle aurait accusé "un homme sur deux ou trois" d’être un agresseur. Caroline de Haas a eu beau nié avoir tenu ces propos dans ces termes, la machine Twitter était lancée. Après plusieurs jours d’un déferlement de haine, la militante féministe a décidé de quitter Twitter. Pendant plusieurs semaines, Caroline de Haas s’est ainsi abstenu de toute présence médiatique. Elle sort du silence ce jeudi, sur le plateau de Quotidien. Elle revient sur son article polémique dans l’Obs, son départ de Twitter et sur la poursuite de ses actions pour les droits des femmes.