Invitée : Caroline Fourest analyse une société en feu

Directrice du magazine "Franc-Tireur", journaliste, essayiste et militante féministe et anti-raciste, Caroline Fourest est sur tous les fronts de l’actualité. Pour la sortie du nouveau numéro du magazine mercredi 8 mai, elle évoque sur le plateau de Quotidien les grands thèmes du moment : le mouvement étudiant pro-Palestinien à Sciences Po et Columbia, la menace RN aux élections européennes, la montée de l’antisémitisme ou encore l’affaire Guillaume Meurice.