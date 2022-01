Invitée : Caroline Roux passe en mode présidentielle

À moins de 90 jours du premier tour de l’élection présidentielle et alors que la pandémie va forcer les candidats à réduire le nombre de leurs meetings, la campagne va surtout se jouer à la télévision et sur les réseaux sociaux. La journaliste Caroline Roux, patronne de l’interview politique « Les 4 vérités » sur France 2 chaque matin et de l’émission « C dans l’air » tous les soirs du lundi au jeudi, inaugure pour l’occasion un nouveau rendez-vous. À partir du 23 janvier, « C dans l’Air » s’offre une série de prime-time avec les candidats à l’élection présidentielle. On fait le point sur la campagne avec Caroline Roux sur le plateau de Quotidien.