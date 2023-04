Invitée : Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, décrypte la diplomatie française

Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, est la deuxième femme à occuper ce poste. Avant de rejoindre le gouvernement d’Emmanuel Macron, Catherine Colonna a été la porte-parole de Jacques Chirac pendant 10 ans, vice-présidente du festival de Cannes, ministre déléguée aux Affaires européennes de 2005 à 2007 et représentante permanente de la France à l’UNESCO. Comment définir la parole diplomatique ? Comment se passe le travail avec Emmanuel Macron ? Que faire face au bloc russe et chinois contre l’Occident ? De retour du Japon où elle représentait la France au G7, Catherine Colonna répond aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.