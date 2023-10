Invitée : Catherine Deneuve en Première dame dans « Bernadette »

Catherine Deneuve est l’invitée de Quotidien mercredi 4 octobre. La star de cinéma et icône intergénérationnelle incarne Bernadette Chirac dans le film « Bernadette » de Léa Domenach, qui sort ce mercredi dans les salles de cinéma. L’actrice de 79 ans se prête dans un premier temps à un autoportrait, avant de dépeindre à sa façon l’ancienne Première dame, et décrypter les raisons de son succès à travers ce type de rôles. Elle revient également sur le flair politique que possédait Bernadette Chirac lorsque son mari était à la tête de l’Etat, et s’exprime sur le traitement médiatique parfois moqueur qui lui était réservé. Puis, Catherine Deneuve se penche sur la notion de pouvoir, qui ne la semble-t-il jamais vraiment intéressé, malgré son charisme et son aura grandissimes, et enfin elle se livre sur son véritable caractère, avant de réagir à certaines archives.