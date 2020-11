En savoir plus sur Yann Barthes

Malgré la crise et le confinement, les métros, les bus et les RER continuent de rouler pour ceux qui doivent se rendre au travail, à l’école, chez des proches dans le besoin. Et à l’heure d’une crise sanitaire d’une telle ampleur, c’est un défi quotidien. On en parle avec la présidente de la RATP, Catherine Guillouard.