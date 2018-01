Invitée - Catherine Millet : "Les féministes exagèrent le harcèlement sexuel"

C’est la polémique du moment ! En début de semaine, 100 femmes, dont Catherine Millet, Catherine Deneuve, Elisabeth Lévy ont signé une tribune dans le Monde défendant « la liberté d’importuner ». Elles prenaient ainsi le contrepied des mouvements féministes du moment qui ont émergé suite au scandale de l’affaire Weinstein, tels que « Time’s up », « #balance ton porc » ou encore « #metoo ». Invitée sur le plateau de Quotidien, L’écrivaine et critique d’art Catherine Millet met en garde contre le « puritanisme » et « une haine des hommes » qui, selon elle, menacent nos sociétés. Elle revient sur la polémique et l’origine de la tribune et affirme que les féministes exagèrent le harcèlement sexuel. De même, elle considère qu'on ne peut pas considérer les frotteurs du métro comme du harcèlement sexuel.