Il y a quarante ans naissaient les Rita Mitsuko. Aujourd’hui, leurs chansons, leur univers et même leurs looks sont devenues cultes. Quarante ans plus tard, ils n’ont rien perdu de leur popularité et, même, ils inspirent les artistes d’aujourd’hui. On revient sur la naissance et la carrière de ce groupe si particulier avec Catherine Ringer herself, sur le plateau de Quotidien.

