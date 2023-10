Invitée : Cécile de France enfile le costume de journaliste révoltée dans « Second tour »

Cécile de France est l’invitée de Quotidien lundi 16 octobre. L’actrice est au cœur du nouveau film d’Albert Dupontel sur une élection présidentielle, intitulé « Second tour ». L’ancien président de la République, François Hollande, est d’ailleurs également l’invité de Quotidien ce lundi. Dans ce long-métrage, Cécile de France enfile le rôle d’une journaliste en colère contre le système politique et médiatique, qui s’apprête à découvrir certaines choses étonnantes sur le candidat. Alors que le film est particulièrement critique envers les chaînes d’information, l’actrice de 48 ans donne son avis sur une éventuelle complaisance des ces médias avec le pouvoir politique. La comédienne belge estime qu’il y a également une sorte de culte de la personnalité envers le président de la République en France. Elle s’exprime également sur son côté plus « physique » que « psychologique » dans le cinéma, et revient enfin sur le succès de l’Auberge espagnole, 20 ans plus tôt, qui l’a propulsé sur le devant de la scène.