Invitée: Cécile Duflot célèbre la première victoire de l’Affaire du Siècle

Pour la première fois de l’Histoire, le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat français, reconnu fautif de ne pas avoir tenu ses engagements climatiques. Cette condamnation marquera-t-elle un tournant dans la lutte pour le climat engagée par la France ? On en parle avec celle à l’initiative de ce recours en justice, la directrice d’Oxfam France, Cécile Duflot. Après avoir été cheffe du parti Europe Ecologie Les Verts, puis ministre de l’Ecologie, Cécile Duflot a quitté la politique pour devenir directrice de la branche française d’Oxfam, une grande organisation internationale de lutte contre la pauvreté. Il y a deux ans, elle lance avec la Fondation Nicolas Hulot, GreenPeace France et Notre Affaire à tous, « L’Affaire du siècle ». Grâce à leur mobilisation, 2 300 000 citoyens signent une pétition pour exiger de l’Etat qu’il tienne ses engagements sur le front climatique. En mars 2019, ce collectif d’ONG attaque donc l’Etat en justice pour réclamer réparation des préjudices moraux et écologiques et la mise en œuvre de mesures permettant d’atteindre les objectifs que l’Etat s’était lui-même fixé. Mercredi 3 février, le tribunal administratif a donné raison à l’Affaire du Siècle, condamné l’Etat à verser 1€ symbolique pour préjudices et l’a sommé de tenir ses engagements. C’est une avancée majeure pour le droit français, c’est une victoire inédite, mais suffira-t-elle à faire bouger les choses ? On en parle avec Cécile Duflot sur le plateau de Quotidien.