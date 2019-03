Invitée : Cécile Duflot, directrice d’Oxfam France, attaque l’État pour inaction climatique

Retirée de la vie politique, Cécile Duflot est la directrice générale d’Oxfam France depuis début 2018. La confédération Oxfam rassemble vingt organisations consacrées à la défense de l’environnement et à la sauvegarde de la planète. En décembre dernier, l’Oxfam, plusieurs associations et un parterre de personnalités lancent « L’affaire du siècle », une gigantesque pétition pour appeler à poursuivre en justice l’État français, qu’ils jugent coupable « d’inaction climatique ». Quatre mois et plus de deux millions de signatures plus tard, l’affaire du siècle passe aux choses sérieuses. Jeudi 14 mars, la Fondation Nicolas Hulot, Oxfman France, Notre affaire à tous et Greenpeace France ont déposé un recours de plein contentieux devant la justice. Ils exigent que le tribunal administratif de Paris mette le gouvernement face à ses responsabilités et l’oblige à appliquer ses propres lois en matière de sauvegarde de la planète. Cécile Duflot est sur le plateau de Quotidien pour en parler.