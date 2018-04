Invitée : Cécile Duflot laisse tomber la politique

L’ancienne écologiste a annoncé son retrait de la vie politique. Cécile Duflot, ancienne ministre du Logement, retourne à la vie civile. Elle va prendre la tête d’Oxfam France, une ONG qui lutte contre la pauvreté. Elle est sur le plateau de Quotidien. Duflot’s out. Fin de partie pour Cécile Duflot. L’ancienne secrétaire générale d'Europe-Écologie Les Verts a annoncé son retrait de la vie politique ce 5 avril. L’ancienne ministre du logement rejoint la vie civile et prendra la tête de l’ONG Oxfam France dès le 15 juin prochain. L’organisation lutte contre les inégalités dans le monde, notamment à travers la lutte contre la pauvreté et pour l’environnement. Cécile Duflot met ainsi fin à sa carrière politique, après deux échecs cuisant, dont son élimination dès le 1er tour de la primaire des Verts en 2017. L’ancienne ministre entend désormais s’engager "différemment", comme elle l’explique au Monde, à qui elle a annoncé son retrait de la vie politique. Sur le plateau de Quotidien ce jeudi 5 avril, Cécile Duflot est revenue sur les raisons de son choix.