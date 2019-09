Céline Alvarez est autrice et conférencière spécialisée dans la pédagogie des enfants. Elle milite pour une éducation « basée sur la connaissance des lois d’apprentissage et d’épanouissement humain ». Une éducation basée, également, sur trois piliers principaux : l’exemple, la démonstration et l’émulation. Pour tout comprendre de cette pédagogie, Céline Alvarez est sur le plateau de Quotidien.