Invitée – Ces Russes qui se battent contre la guerre en Ukraine, avec Olga Prokopieva, porte-parole de l’association « Russie-libertés »

Peu représentés dans la presse, passés sous silence dans leur propre pays, les Russes opposés à la guerre en Ukraine sont pourtant nombreux et organisés, notamment au sein d’association. Olga Prokopieva est la porte-parole de l’une d’entre elles, l’association « Russie-Libertés » qui se mobilise chaque jour contre la guerre. Comment protester et agir contre une guerre décidée par son propre pays ? Comment se faire entendre malgré la répression et la censure ? On en parle avec Olga Prokopieva sur le plateau de Quotidien.