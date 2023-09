Invitée – Charlotte Caubel, le combat de la Secrétaire d’Etat chargée de l’Enfance contre l’inceste

La Secrétaire d’Etat chargée de l’Enfance, Charlotte Caubel, est l’invitée de Quotidien mardi 12 septembre. La native de Nancy âgée de 51 ans bénéficie d’une belle expérience auprès de politiques puisqu’elle a notamment été conseillère justice au cabinet de l’ancien Premier ministre, Edouard Philippe, mais également dans le domaine du droit puisqu’elle est magistrate de métier. Elle lance en ce jour une campagne contre un sujet parfois encore trop tabou, l’inceste. Et ce dans le but de protéger au maximum les enfants d’agressions sexuelles, alors que toutes les trois minutes l’un d’eux en serait victime. L’ancienne directrice de la Protection judiciaire de la jeunesse dresse également le portrait des enfants agressés, et dévoilent quelques unes de ses solutions afin de combattre ce fléau.