Charlotte Gainsbourg :"Je n'ai pas pu regarder les images de mon père pendant 26 ans"

Charlotte Gainsbourg est revenue de façon très ouverte sur la blessure de la disparition de son père Serge Gainsbourg, il y 26 ans. La douleur qu'elle a du partager avec les fans, alors que sa douleur était infinie, son impossibilité de regarder et même d'entendre son père durant 26 longues années... Son besoin de racheter la maison de son père rue de Verneuil et de ne surtout rien changer (les boites de conserve ont explosé dans le réfrigérateur) , comme s'il pouvait revenir demain.. Et son envie de lui faire une déclaration d'amour, à sa manière... Dans ce nouvel album :"Rest.."Extrait de l’émission Quotidien du 16 novembre 2017