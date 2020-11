En savoir plus sur Yann Barthes

Arrivée tout droit du Québec, on l’a vu devenir la Miss Météo la plus allumée de Canal, puis actrice de cinéma parmi les plus grands et enfin une artiste complète. Charlotte Le Bon revient cet automne avec la série « Cheyenne et Lola », réalisée par une pro du polar, Virginie Brac. Charlotte Le Bon est sur le plateau de Quotidien.