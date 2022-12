Invitée : Charlotte Le Bon signe “Falcon Lake”, son premier long-métrage

L’actrice, mannequin, illustratrice, animatrice et aujourd’hui réalisatrice québécoise, Charlotte Le Bon, revient avec son premier long métrage “Falcon Lake”. Le film est adapté du roman graphique “Une sœur" de Bastien Vivès. “Falcon Lake” aborde l’histoire de deux adolescents en vacances avec leurs familles au bord d'un lac hanté par une légende de fantôme. Malgré la différence d'âge qui les sépare, une relation singulière va se créer entre les deux adolescents. Cette comédie dramatique a été récompensée du prix Louis-Delluc du premier film et a été présentée en première mondiale dans la sélection de la Quinzaine des réalisateurs qui s’est déroulée en parallèle du Festival de Cannes 2022. Le casting est composé de Monia Chokri, Arthur Igual et de deux jeunes acteurs, Joseph Engel et Sara Montpetit. Charlotte Le Bon débute sa carrière sur Canal + comme Miss Météo en 2010 puis se lance dans le cinéma, l’année suivante. Charlotte Le Bon est sur le plateau de Quotidien pour présenter son premier film.