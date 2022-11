Invitée : Chelsea Manning, l’une des plus grandes lanceuses d’alerte au monde, raconte son histoire

Chelsea Manning est l’une des plus grandes lanceuses d’alerte du monde. Engagée dans l’armée américaine à 19 ans, elle devient analyste du renseignement militaire et est déployée en Irak. En février 2010, elle prend la décision de divulguer via Wikileaks des centaines de documents militaires classifiés. Parmi eux, des preuves de bavures commises par l’armée américaine, Condamnée par l’armée à 35 ans de prison militaire, Chelsea Manning a aujourd’hui purgé sa peine, ramenée à 7 ans par Barack Obama, mais sa parole reste bridée. Dans son livre, « Readme.txt », elle raconte.