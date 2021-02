Invitée: Christelle Ratignier-Carbonneil, celle qui valide nos vaccins et médicaments

En savoir plus sur Yann Barthes

Christelle Ratignier-Carbonneil est docteur en immuno-hématologie. Depuis le mois de décembre, elle dirige l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Concrètement, c’est donc elle à la tête de l’équipe qui s’assure que les médicaments que l’on prend tous pour aller mieux et les vaccins qu’on nous inocule sont fiables, efficaces et sans danger. Christelle Ratignier-Carbonneil est sur le plateau de Quotidien pour nous expliquer son métier.