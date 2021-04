Invitée : Christelle Ratignier-Carbonneil, directrice de l’agence du médicament

Christelle Ratignier-Carbonneil est la directrice de l’Agence de sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, plus communément appelée « l’Agence du médicament ». Son équipe et elle décident quels sont les médicaments commercialisables sur le sol français, lesquels sont efficaces et lesquels sont, au contraire, trop dangereux pour être prescrits. Avec Christelle Ratignier-Carbonneil, on évoque deux grands faits d’actualité : la crise du Covid et la campagne de vaccination, mais aussi l’expérimentation du cannabis thérapeutique, tout récemment mise en place en France.