Invitée : Christelle Taraud raconte l’histoire des Féminicides pour faire changer nos sociétés

Christelle Taraud est historienne, féministe, spécialiste des femmes et du genre et enseignante en France et aux Etats-Unis. Elle a dirigé l’équipe de spécialistes derrière le livre titanesque « Féminicides : une histoire mondiale ». 1000 pages qui se veulent être un acte de résistance et une arme de combat contre les violences faites aux femmes et le sexisme à travers le monde. 1000 pages qui tire les ficelles du patriarcat, des racines des féminicides à travers l’Histoire jusqu’à nos jours.