Christiane Taubira est en duplex de Cayenne pour échanger avec nous sur les événements récents. Depuis plus de dix jours et la mort de George Floyd aux Etats-Unis, un mouvement de protestation mondiale contre le racisme s’est éveillé. L’ancienne ministre des Sceaux y voit-elle le signe d’un tournant ? Une prise de conscience collective réclamée depuis longtemps ? On en parle avec Christiane Taubira.