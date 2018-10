Invitée : Claire Foy pour "Millenium : ce qui ne me tue pas"

Elle était sur le plateau de Quotidien il y a quelques semaines pour la sortie du film "First Man" avec Ryan Gosling, Claire Foy revient cette fois toute seule pour nous parler de "Millenium : ce qui ne me tue pas", nouveau volet de la saga. Exit les robes de bal de la reine Elizabeth, exit aussi les tenues des années 50 de la femme de Neil Armstrong, dans "Millenium", Claire Foy fait voler en éclat tous les rôles qu’elle a pu avoir jusqu’à présent. Sur-entraînée, déterminée, agressive, battante : en reprenant le rôle de la célèbre Lisbeth Salander, Claire Foy nous montre une nouvelle version de sa personnalité et de ses talents d’actrice. Claire Foy est sur le plateau de Quotidien pour en parler.