Invitée : Clara Luciani bascule en mode disco

Clara Luciani dévoile une réédition inédite de « Cœur encore », son dernier album. Au programme, beaucoup de disco, la reprise d’un titre iconique de Donna Summer, mais aussi la reprise de « Celebration » en collaboration avec Kool and the Gang, un hommage à Abba ou encore une reprise de « We are Family ».