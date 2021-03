Invitée : Claudia Senik fait le point sur le bien-être des Français

Claudia Senik est la directrice de l’Observatoire du bien-être. Professeure, économiste, autrice de plusieurs ouvrages de référence dont « L’économie du bonheur » ou le plus récent « Les Français et l’argent », elle tire le bilan d’une année de Covid sur le bien-être des Français. Et les conclusions ne sont pas très bonnes. Depuis un an, le moral des Français est au plus bas. La crise du Covid, les confinements, les couvre-feux, le flou autour de la sortie de la pandémie ont accentué les inquiétudes des Français de tous les âges. Comment mesure-t-on le « bien-être » chez des individus ? Le mal-être français est-il lié à des facteurs culturels ? Le télétravail a-t-il eu un impact positif sur le bien-être des salariés ? On pose toutes ces questions à Claudia Senik et, avec elle, on essaie de comprendre comment faire pour aller mieux, au niveau individuel et collectif.